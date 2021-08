Isabelle BOREL (CONSEILLERE PLACEMENT)

Mes compétences :



Participer à lélaboration des plans daction en lien avec les objectifs fixés

Appliquer les textes législatifs et réglementaires

Accompagner et faciliter lappropriation collective des nouveaux produits

Réaliser la gestion des Ressources Humaines

Coordonner lactivité dune équipe, dune structure.

Réaliser des entretiens annuels, de recrutements.

Mobiliser et développer les relations avec les partenaires.

Prospecter, négocier et promouvoir l'entreprise.

Accompagner au développement de compétences

Animer des réunions, des groupes de travail pour établir les objectifs à atteindre

Intervenir en appui et conseil sur une thématique

Mobiliser un réseau



Animer des actions de formation collective, individuel

Elaborer des scénarios pédagogiques et évaluations

Conduire des entretiens individuels

Accompagner les personnes dans leur projet professionnel

Identifier les axes dévolution

Prospecter les entreprises et proposer des aides et mesures

Constituer des dossiers de demandes daides financières

Faire de la veille





Définir des besoins en formation

Concevoir un plan daction

Construire une action de formation à partir dune demande

Concevoir les outils pédagogiques adaptés aux publics



Maîtriser les outils informatique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Powerpoint



Connaissances de la psychologie humaine

Connaissance des mécanismes de la pensée humaine (PNL)