Isabelle COHEN TANUGI

Secrétaire d'avocats depuis plus de 20 ans, je me suis formée à la comptabilité et j'ai obtenu le diplôme d'assistante comptable en décembre 2014.

Je suis une personne dynamique, méthodique et organisée et je m'adapte facilement à mon nouvel environnement.

Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir polyvalence, autonomie, rigueur et discrétion.

Je souhaiterais mettre mon savoir-faire et ma disponibilité au service de votre entreprise en tant que secrétaire comptable ou d'aide comptable sur la région toulousaine à temps plein ou à temps partiel.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.





Mes compétences :

Enregistrer et régler les factures

Commander des fournitures

Gérer les plannings et les rendez-vous

Programmer des réunions

Filtrer les appels

Accueillir les visiteurs

Classer et archiver

Comptabiliser les déclarations sociales

Word, Excel, Powerpoint, Windows et Internet

Dessin

Ciel, Magnus, Sage Coala, Quadra Compta

Établir les bulletins de paie

Établir les déclarations annuelles

Mettre à jour les dossiers et la documentation

Déclarer la TVA

Rédiger des actes

transcrire des documents sous audio

Opérations financières

Ventes de produits