Isabelle COLIN

Après un bilan professionnel en mai 2021, j'ai decidé de me reconvertir.

Tout le long de mon parcours, j'ai toujours recherché à aider les personnes à s'épanouir. J'ai effectivement toujours travaillé dans le milieu social.

Je sais donc établir une relation de confiance. J'ai souvent été en collaboration avec des équipes afin de permettre une continuité de la relation avec le public rencontré dans diverses situations.

J'ai alors décidé de me former pour protéger le public ( des clients, des prospects) contre divers risques rencontrés dans la vie quotidienne.



Actuellement inscrite sur une formation en ligne ( classes virtuelles, supports de cours en intranet,tchats, groupes d'étudiants sur réseau social...) je recherche activement un ou plusieurs stage . Le but étant de mettre en pratique mes cours concernant la gestion de contrat, la gestion de sinistre. Avoir des exemples concrets dans l'utilisations des ressources word, excel et logiciels professionnels de l'assurance.

Multiplier les produits d'assurance me permettrait de preparer un meilleur dossier professionnel ( à présenter lors de l'examen)