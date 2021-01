Isabelle DEGAND

Ingénieur d'étude chez Lectra à Cestas (33), Leader mondial de solutions de découpe de matériaux souples.

Définition, développement, maintenance du logiciel de CAO de Lectra, Modaris, pendant 12 ans (1998-2010)

Responsable de la couche communication de Modaris avec la solution PLM pendant 2 ans (2010-2012)

Expérience de Scrum Master, définition et développement de la solution PLM de Lectra depuis 2 ans dans un contexte agile (2012-2014).



Je souhaite évoluer aujourd'hui vers un poste d'architecte/analyste fonctionnel.

En me basant sur mon expérience technique, mes qualités relationnelles ainsi que mes qualités de rédaction, je propose de faciliter le travail de mes collègues développeurs en leur servant des "User Stories" abouties, précises en terme de critères nécessaires à sa validation et prêtes au développement.



Mes compétences :

Java

Product Lifecycle Management

JavaScript

Scrum

Méthode agile

C++

Conception fonctionnelle

Analyse fonctionnelle