Isabelle DEROISNE

Après avoir travaillée 20 ans en tant que préparatrice en pharmacie ,je voulais évoluer et me donner un challenge (bac+2) .j'ai passé un BTS MUC en 10 mois que j'ai obtenu en juillet 2012 .J'ai cumulé plusieurs CDD et missions interim en tant qu'assistante commerciale ,assistante polyvalente , chargé de clientèle , commerciale sédentaire ,commerciale en statut VDI .

J'ai pu développer différentes compétences commerciales , administratives et logistiques .

je veux m'investir dans une société et grandir avec elle .



curieuse

flexible

bon relationnel



Mes compétences :

Prospection

Vente

Gestion de la relation client

Communication

Administratif

Développement commercial