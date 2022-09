Isabelle DRULEVE

Après l'obtention d'un DEUG de Sciences humaines et Sociales parcours Patrimoine, Art et Culture, j'ai obtenu un titre professionnel d'Animateur Qualité Sécurité Environnement.



Ainsi qu'un titre de Responsable Qualité Sécurité Environnement - RNCP Bac + 4 au Centre de Ressources des Techniques Avancées (C.R.T.A).



Mon goût pour le travail en équipe, les échanges, la volonté de faire évoluer les pratiques et atteindre les objectifs sont mes motivations quotidiennes.



Attestation d'auditeur interne/ CESI Aix-en-Pce



*POSTE EN QUALITÉ MANAGEMENT SECTEUR INDUSTRIE CHIMIQUE, MEDICO-SOCIAL, ÉLECTRIQUE, TECHNIQUE*



MUSIQUE/ PRATIQUES ARTISTIQUES (Instruments, danse, photo, figuration)



PRATIQUE DU PIANO DEPUIS PLUS DE 15 ANS

* Distinctions:

Finaliste du Grand Concours International de Piano (GCIP) Svetlana Eganian:

- 1er Accessit (= succède le 3ème prix) aux éliminatoires - Excellence A (2010)

- 2ème Accessit - aux éliminatoires - Excellence A (2011)

- Finale à Paris: Encouragements



* AGREE POUR ENSEIGNER LE PIANO AUX PERSONNES AUTISTES*:

- Formée à la méthode "Dolce" pour l'enseignement du piano aux personnes atteintes d'autisme et

autres troubles apparentés.

- Site de l'association : http://www.apte-autisme.net/

- Possibilité de cours à la maison du citoyen de Carpentras, les lundis et mardis soir

https://es-la.facebook.com/francoise.dorocq/posts/10202014168552798



* PRESTATIONS MUSICALES*

Depuis juin 2017:

- Professeur de piano / Société FACILADOM

- Pianiste pour l'Association "Théatre Pascale Vaillant"/ Festival Théatre Pascale VAILLANT Pièces musicales choisies pour les sketch

Article sur Vaison Tourisme :http://www.vaison-ventoux-tourisme.com/a-la-une/agenda/fiche/4669246-le-theatre-pascale-vaillant-fait-son-festival.html



- Juillet 2014: Prestation de piano répertoire varié au Château d'Orfeuillette (48) - Séminaire de l'Oréal

- Influences et répertoire: classique, romantique, baroque, variétés françaises, musique de films...



* PRATIQUE DES DANSES DU MONDE :

- Danses latines (Salsa cubaine et portoricaine, bachata, meringué) - Voyage en Amérique latine (Cuba)

- Danses africaines/Afrique de l'Ouest (Guinée, côte d'Ivoire, Sénégal)



*PHOTO*

Concours Municipal de Photographies 2016 - Thème : " Bedoin, Mont-Ventoux, les 4 saisons"

Classée 7eme sur 24 participants

Exposition temporaire Centre Culturel et visible sur le site



*FILM/FIGURATION*

Avis de mistral avec Jean RENO -réalisation Rose BOSH