Isabelle DURAND

La gestion du tiers payant vous prend trop de temps au détriment de vos patients.



Je suis une secrétaire indépendante dans la gestion du tiers payant et vous propose l'externalisation de cette tâche en mettant mon expérience à votre service.



Je vous propose le suivi du tiers payant, le traitement des rejets, le rapprochement bancaire, la saisie des règlements manuels, la relance des impayés et ceci pour les professionnels de santé. Je peux également intervenir pour une surcharge de travail dans le domaine de la frappe de comptes-rendus et autres tâches administratives liées à votre activité.



Tous mes services sont effectués par un logiciel d'accès à distance prévu à cet effet.



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.



​