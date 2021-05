Isabelle GANNEREAU

Psycho praticienne en gestalt thérapie, je fais de la thérapie pour enfants, adolescents, adultes.

j'accompagne de l'analyse des pratiques de professionnels et effectue de la régulation

Ma pratique est supervisée

www/psy-coach-gestalt en anjou

au fil de.....



je propose de la formation des professionnels de l'enfance et de l'éducation

j'accompagne les professionnels dans le soutien à la parentalité et anime des "ateliers des parents d'ado"( docteur Benkémoun)

l'accompagnement des parents dans la valorisation de leurs compétences me motive particulièrement et correspond à une longue pratique.





formation :

Diplomée du cycle deux de gestalt praticienne, troisième cycle en cours

DEA de sociologie (famille )

Diplôme Supérieur de Travail Social

Diplôme d'Etat d'Educatrice de Jeunes Enfants