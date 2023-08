Franco-américaine, je travaille dans le domaine des études de marché qualitatives en tant qu'animatrice, analyste et traductrice free-lance depuis 21 ans. Je propose également des services audiovisuels (filmage, montage, voix off, sous-titrage, livrables vidéos). Je travaille en 5 langues (anglais, allemand, espagnol, italien et français) et me déplace en France et à l'étranger.



Mes atouts: Sens de l'écoute, très bon relationnel, vivacité desprit, énergie, empathie, discipline/focus, adaptabilité, polyvalence, créativité, intuition, ténacité



Pour vous maintenir informés de mes activités professionnelles (depuis 2013), merci de consulter directement mon site d'où vous pourrez télécharger mon CV:



www.igorrellconsulting.blogspot.com (version en français)

www.igorrell-consulting.blogspot.com (version en anglais)



Ainsi que:

www.linkedin.com/in/isabelle-gorrell

www.isarielle-consulting.com

www.soundcloud.com/isariellevoixoffvoiceover



A bientôt !



Isabelle



Mes compétences :

Traduction

Enseignement

Édition

Réalisation audiovisuelle

Formation