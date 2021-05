Isabelle HEMON

Après une carrière de cadre où j’ai exercé des fonctions de pilotage et de management et avoir frôlé l’épuisement professionnel, j’ai décidé de réorienter ma vie professionnelle afin qu’elle soit davantage en adéquation avec mes valeurs et mes aspirations.



Je me suis formée, tout en menant mes missions, à l’école supérieure de sophrologie appliquée reconnue comme étant une école rigoureuse du programme officiel de la sophrologie. Je suis titulaire du "certificat de sophrologue praticien" inscrit au RNCP. J’ai consolidé mes compétences par des spécialisations, notamment la prévention du stress, sommeil & vigilance, la prise en charge des acouphènes, hyperacousie et/ou vertiges par la sophrologie, la pédagogie ludique et le yoga du rire.



Mon expérience et mes spécialisations me permettent aujourd’hui de partager les atouts de la sophrologie en entreprise pour le mieux-être des salariés et ainsi, améliorer la qualité de vie au travail.



Membre du Pôle sophrologie & acouphènes et du Syndicat des sophrologues professionnels.

Vous pouvez consulter mon site: https://www.sophroaroma.fr/.



Mes compétences :

Animer, piloter l’équipe et réguler les conflits

Sophrologie

Communication interne

Gestion du stress

Communication externe

Management

Gestion de site Web

Sommeil

Risques psychosociaux

Gestion de projet