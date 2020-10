Isabelle HERVIEU (CASTILLO)

Notre site : www.t2c-conseil.fr



Depuis 2007, T2C est spécialisée dans la formation des professionnels de l’insertion socioprofessionnelle et de l’orientation : 300 personnes formées par an ; Références : Conseils Départementaux, SIAE, PLIE, Missions locales, CHRS, IME, IMPRO, Mairies, Organismes de formation, etc...



NOS CHAMPS DE COMPÉTENCES :

Expertise de l'accompagnement social et professionnel.

Perspectives de travail pour améliorer la connaissance des phénomènes liés aux freins et aux entretiens de face à face.

Solutions de travail, solutions d’adaptation aux phénomènes rencontrés, solutions d'insertion,

T2C recherche en permanence, pour vous, les meilleures façons de rendre plus opérationnel votre métier.



Les formations T2C alternent analyse de la pratique, apports théoriques, présentation d’outils et études de cas. Que ce soit sur l’approche des freins à l’insertion, de l’entretien de face à face, de l’encadrement en insertion, les formations T2C permettent de se décentrer ; Elles donnent aux participants une approche et des techniques nouvelles, qui les amènent à prendre du recul et à s’affranchir de leurs habitudes et de leur déformation professionnelle liées à la routine dans leur métier. Elles trouvent écho, à la fois, chez le professionnel averti qui exerce depuis de très nombreuses années, comme chez le professionnel qui débute sa carrière.

Le nouvel éclairage apporté ouvre de nouvelles perspectives de travail et de réussites d’accompagnement et d'insertion.



NOTRE ZONE D'INTERVENTION : France entière.



CATALOGUE DE FORMATIONS / TARIFS / MODALITÉS D'INTERVENTION : Nous consulter : hervieu@t2c-conseil.fr / 06 16 84 27 34



Organisme référencé DATADOCK.



Mes compétences :

Entreprenariat

Gestion d'entreprise

Orientation professionnelle

Formation de professionnels

ADVP