Abdallah ROUATI

De Formation sociale, je suis actuellement directeur opérationnel chargé de formation à LRC Formation précédemment, je travaillait en qualité de Consultant -Formateur au sein d'une structure de formation professionnelle dans la Marne. J'ai travaillé dans le monde associatif ( Animateur socio-culturel, Directeur MJC), j'ai dirigé un festival de Théâtre d'humour. j'ai ensuite travaillé durant plusieurs années dans le domaine du logement social, après avoir occupé des postes de responsable et de coordination de services municipaux de la jeunesse. Engagé sur le plan associatif, France Maroc Dialyse ( FMD), Movement Européen de la Marne, et Festival INTERPOL'ART

Je l'un des créateur de la structure de formation LRC Formation, où je travaille actuellement



Mes compétences :

Animation et direction de projets

Formation professionnelle

Relations Publiques