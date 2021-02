Isabelle ISABELLE GUEDRA (GUEDRA)

Après une solide formation supérieure (Droit, Anglais, Gestion de PME-PMI), j'ai occupé durant 20 ans des fonctions de direction transverse au sein de structures essentiellement privées de tailles diverses(fédérations professionnelles et entreprises) dans l'industrie et les services en BtoB.



Ce parcours varié m’a permis d’acquérir une grande richesse d’expériences, une variété de compétences et un catalogue de bonnes pratiques, que je mets aujourd'hui au service d'un secteur en pleine mutation : celui du négoce agricole et agroalimentaire.



Mes compétences :

Microsoft Office 2010

Organisation

Reporting

Commerce B2B

Gestion de la production

Conduite du changement

Communication interne

Communication externe

Marketing

Juridique

Finance d'entreprise

Administratif

ERP

Management de la qualité

Direction des ressources humaines

Management