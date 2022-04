Amélie LEGENDRE

Mes 9 années d'expérience au sein d'une fédération professionnelle m'ont permis d'acquérir rigueur et polyvalence au sein d'une équipe de permanents, mais aussi au contact d'élus et d'institutionnels.

Je les ai complétées par mes fonctions de communicante dans un organisme de formation professionnelle continue, dans le secteur de l'ingénierie, du conseil et du numérique. Mon parcours universitaire m'a permis d'y retrouver une dimension technique et développement durable.

Ma bonne humeur et mon optimisme ont fait le reste !



Je suis aujourd'hui à la recherche d'opportunités sur la région d'Evreux, où je viens de m'installer.



Mes compétences :

Communication

Relations publiques

Relations Presse

ELearning

Déchets

Gestion administrative

Evénementiel

Dynamisme

Relecture / corrections

Internet

Rédaction

Microsoft Office

Développement durable

Environnement

Formation