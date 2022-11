Isabelle JOUAN - YON

Depuis 16 ans dans l' IT, mes compétences professionnelles sont essentiellement :



1/ L expertise dans la vente de solutions de gestion documentaire, gouvernance de l'information, création et exploitation des campagnes de communication multicanal , campagnes à données variables ...

2 / La parfaite maîtrise des processus de vente grands comptes (Secteur public, Assurances etc..)

3 / Le développement de business au travers des grands intégrateurs (Capgemini .. ), VAR, VAD

4 / Le suivi de partenariats commerciaux avec les éditeurs & constructeurs

5 / L encadrement d'une équipe commerciale



Mes compétences :

Document Management

Vente

ECM Entreprise Content Management

Customer relationship management

Dématérialisation de l'information

Account manager

Software

Service

Grands comptes

Management