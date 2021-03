Isabelle LAFARGE

Titulaire d'un DECF, mon expérience s'est forgée au sein d'un cabinet d'expertise comptable durant 9 ans et a été complétée par 7 années au poste de comptable immobilier.

J'ai également travaillée une année dans une entreprise dans laquelle j'ai exercé le poste d'assistante paie pour compléter mon poste de comptable.



Mes compétences :



Comptabilité générale et analytique

Suivi de trésorerie

Suivi de budget marché

Mise à jour des bilans actualisés





Ciel Compta

Sage Comptabilité et moyen de paiement

GR immo (logiciel métier de St Georges promotion)

SAge direct (télétransmission des paiements)

Word

EXCEL