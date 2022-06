Isabelle LÈBRE

Riche d'une expérience de quatre ans au sein d'agences d'urbanisme (AUDAP et A'URBA) en assistance à la maîtrise d'ouvrage, de deux ans en ingénierie locale (Agence Publique de Gestion Locale à Pau) en planification et études urbaines prospectives pour des collectivités, je suis aujourd'hui en poste au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Charente-Maritime.



Mes compétences :

Assistance à la maîtrise d'ouvrage

Urbanisme

Architecture

Habitat participatif

Développement durable

Accompagnement de projet

Planification