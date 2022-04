L'attrait que j'ai toujours eu pour la construction au sens large m'a conduit à devenir Ingénieur en Génie Civil via mes études à l'INSA de Toulouse. Souhaitant orienter mon profil vers les métiers de la Maîtrise d'Ouvrage Urbaine, j'ai ensuite complété ma formation avec le Master d'Urbanisme de Sciences Po, à Paris.



Ayant achevé mon stage de fin d'études à la SAEM Val de Seine Aménagement, sur l’opération Île Seguin Rives de Seine, je souhaitais débuter ma carrière dans la programmation et la mise en œuvre de projets urbains.



Particulièrement attiré par les grands projets pour les sujets de montage et de développement complexes qu’ils génèrent et par la diversité des acteurs (politiques, économiques, culturels, professionnels de l’aménagement et de l’immobilier) qui y sont impliqués, sensible à la notion d’intérêt général et désirant m'engager sur un territoire de projet, j'ai intégré Une Fabrique de la Ville, dans sa mission d'AMO et de conseil sur le projet EURALENS, en 2010. Je poursuis aujourd'hui mon parcours au sein de cette société, travaillant sur plusieurs de ses missions.



Erwan Roncin

erwan.roncin@gmail.com

www.unefabriquedelaville.fr



Mes compétences :

Construction

Génie civil

Immobilier

Montage

Planification

Projet urbain

Prospective

Rénovation

Urbanisme