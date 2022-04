Isabelle LY

COMPETENCES:



- familles d'achats: Marketing,projet,prestations intellectuelles, essais cliniques, voyage d'affaire (Travel)

- négociations fournisseurs SRM,sourcing

-marketing achat et négociations auprès des clients internes

-travail équipe et transverse



> LEO Pharma depuis 2010:

- Acheteur sales and Marketing et Travel: MICE, gestion séminaires nationaux avec une force de vente de 200 participants, print,objet promo, stands,travel et politiques.



> Johnson and Johnson 2009- 2010:

- Acheteur sales and marketing: MICE, DVD, objets promos,conduite changement projet MICE

- Acheteur essais cliniques: Appel d'offre sur des CRO études et logistiques



> Johnson and Johnson 2008- 2009:

- supply chain coordinateur: responsable des prévisions, optimisation des stocks, en charge du rapatriements des produits obsolètes, conduite changement pour la montée en version de l'ERP.



> GMF assurance 2007:

- mission sur l'analyse commerciale des objectifs pour le compte de la direction.



Mes compétences :

acheteur

Essais cliniques

Logistique

Marketing