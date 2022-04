Isabelle MAAMERI

Engagée dans une reconversion professionnelle afint d'accompagner les personnes dans l'amélioration et le développement de leur employabilité et leur intégration socioprofessionnelle :



- Étudie à la licence professionnelle en Développement de carrière à l'Université du Québec à Montréal, Canada. :

- méthodes dynamiques de recherche d'emploi,

- counseling de carrière, counseling individuel et de groupe, counseling pluriethnique

- théories vocationnelles traditionnelles et dernière tendance comme base à l'intervention

- Élaboration de bilan de compétences

Psychométrie : mesures d'intérêts et d'aptitudes



- Souhaite mettre à profit ses savoirs, savoir-faire et savoir-être développées à titre d'intervenante sociale pendant près de dix ans dans le milieu associatif dans le contexte de la parentalité et de la petite enfance :



* Fortes compétences relationnelles : sens de l'accueil, références, écoute, empathie, diplomatie, animation de groupe, identification et renforcement des compétences.



* Sens du leadership : création de partenariat avec des professionnels du réseau de la santé pour enrichir les services et la programmation du milieu associatif. Recrutement et fidélisation des usagers à la ressource.



* Initiative et capacité d'innovation : élaboration de nouveaux ateliers d'animation et d'outils pédagogiques (estime de soi, identité et communication dans un contexte interculturel)



* Capacités organisationnelles et sens de la rigueur : coordination de programmes d'activités, planification et promotion d'évènements tels que portes ouvertes, salon de la petite Enfance, sorties et fêtes communautaires.



* Sensibilité et aptitudes à la gestion des relations interculturelles : planification et animation de l'atelier Arc-en-ciel ou être parent dans un contexte interculturel.



* Compétences informatiques : Suite Microsoft Office, Illustrator, Photoshop, formation et expérience en infographie. A de l' intérêt et une habileté pour la valorisation de l'information par le biais d'imprimés variés (dépliants, affiches...)