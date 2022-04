Isabelle MACAIRE FERRY

• Analyser le besoin et identifier le parcours utilisateur optimal.

• Concevoir des prototypes (Sketch, Axure) et les animer (InVision, Principle, Marvel).

• Organiser des tests utilisateurs et rédiger des recommandations.

• Créer des interfaces graphiques et rédiger les cahiers de styles.

• Garantir la qualité de la conception à la réalisation.

• Bonnes connaissances : gestion de projet (approches UX et Agiles) et en webmarketing, stratégie, référencement, web analytic et responsive design.

• Savoir-faire en création graphique (identité visuelle, charte graphique, logo, campagne presse...).

• Maîtrise technique web et print (Css, Html, jQuery, Indesign, Photoshop et Illustrator).

• Espagnol (courant), anglais (parlé/écrit).



Mes compétences :

QuarkXPress

Adobe Photoshop

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5

Webmarketing

Stratégie digitale

Applications mobiles

Web design

Design graphique

Méthode agile

Prototypage

Gestion de projet

Wireframe

User interface design

User experience

Ux design