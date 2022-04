Isabelle MAHE

Praticienne en massages-bien-être depuis 1999.

Je vous accueille dans mon espace détente "LES SENS DU TOUCHER" situé à Grosbreuil charmante et paisible commune à 12kms des Sables d'olonnes.

Le respect ,la discrétion, l'écoute,la bienveillance, l'accompagnement par le toucher sont mes priorités essentielles à ma pratique professionnelle.

Aujourd'hui cette maturité, ce savoir-faire ce savoir-être me permettent de vous apporter le bien-être avec intuition, intention et attention.

J' interviens également au service de l'entreprise et des salariés par des pauses massages(massage assis,massage sur table)Programme détaillé et tarifs sur demande.



Mes compétences :

MLM

Développement personnel