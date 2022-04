Isabelle MAHIEU

Mon domaine d'activité : le marketing externalisé avec des solutions personnalisées.

Mes zones d'intervention : la région Lorraine - Metz, Nancy, Epinal, Verdun - ainsi que Dijon.

En fonction de vos objectifs et de vos ressources, je suis à même d'organiser, exécuter et coordonner vos projets de marketing et communication : stratégie marketing, marketing opérationnel et gestion de vos données.

Pour des prestations récurrentes ou lors de missions ciblées, je m'engage à adhérer à votre culture et à m'impliquer tel un collaborateur au sein de son entreprise.

Forte de plus de 20 années d'expérience dans le domaine du marketing, de la communication et de la vente, parée d'une solide formation scientifique, j'ai choisi de mettre mes compétences et expériences au service des dirigeants d'entreprise afin de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

J'ai ainsi créé la société LIBELO, Solutions Marketing sur-mesure.





Je suis par ailleurs membre du réseau Professionnel féminin du grand-est, EST'elles Executive, association pour laquelle je suis responsable de la base de données des adhérentes.



Mes compétences :

Communication

Promotion des ventes

Adaptabilité

Rigueur

Dynamisme

Conscience professionnelle

Autonomie professionnelle

Aptitudes relationnelles

Administration des ventes

Conseil

Vente

Réseaux sociaux

Marketing digital

Marketing opérationnel