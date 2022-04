Isabelle MAHU

Actuellement en formation « gestionnaire de paie, assistant RH » à l’Asfor de Bar Le Duc, je dois effectuer des périodes en entreprise dont l’objectif est de mettre en pratique les connaissances acquises.



Ces périodes de stage se dérouleront du 17 au 28 octobre et du 21 novembre au 16 décembre 2016, et font l’objet d’une convention qui exonère de rémunération.



Organisée, polyvalente, ayant le sens des responsabilités et des priorités, j’aurai les connaissances nécessaires pour mener à bien les missions que vous voudrez bien me confier.



Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande de stage.



Je me tiens à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires que vous jugerez nécessaires.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Paye