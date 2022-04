Isabelle MAILLOT

Après 15 années passées dans l'informatique scientifique (Cisi Grenoble 1988-1993, Renault Direction de la Recherche 1993-1994, Matra Datavision 1994-2000, Open CASCADE 2000-2003), j'avais épuisé les plaisirs de cet univers où l'amour du travail bien fait, la qualité du service, le respect des engagements et du client disparaissaient derrière des mots d'ordre en totale contradiction avec mes valeurs personnelles.



J'ai donc sauté le pas et décidé de quitter le confort du salariat pour créer, seule, une entreprise unique en Rhône-Alpes et dans tout le grand est de la France : une librairie totalement dédiée aux livres sur la musique.



Mes compétences :

COMMERCE

Création

Création d'entreprise

Culture

Musique

Réorientation professionnelle