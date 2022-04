Isabelle MAIRE

Actuellement Quality Management Engineer dans le domaine de la distribution pharmaceutique au Luxembourg dans une entreprise de 100 salariés



Mise en oeuvre d'un système de management de la qualité et des Bonnes Pratiques de Distribution intégrant les exigences du règlement UE 2016/679. sur la protection des données.



Obtention de la certification ISO 9001 version 2015 et de la certification Bonne Pratiques de Distribution selon les lignes directrices européennes des lignes directrices des bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humains 2013 C 343/01



Gestion du SMQ - Audits internes - Amélioration continue - Formation qualité - Bonnes Pratiques de distribution



Auditeur certifié IRCA ISO 9001 Version 2015 en février 2016



Formation Management en janvier 2013



Evaluation en milieu de travail en février 2013 en tant que Consultante Qualité



TOEIC mars 2013 : 735 pts



Mes compétences :

Systèmes de management qualité

Animation de réunions

Indicateurs de pilotage

Formation qualité

Audit interne

Iso 9001

Amélioration continue

Outils qualité

Audit fournisseurs

Auditeur IRCA

Formation BPD

RGPD