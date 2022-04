Isabelle MAJCHER

Je suis une personne dynamique, curieuse, inventive.

Apres un parcours atypique, au fil de mes emplois et de mes formations mes capacités d'adaptation se sont développées.

j'aime travailler dans l'urgence et je ne perd pas ma bonne humeur, ni mon sourire.

Ma curiosité naturelle me permet de m intégrer dans une équipe avec facilité.

Former des jeunes, des adultes , tous les publics leur permettre de donner du sens à leurs démarches, de les faire progresser;de leur offrir la possibilité de prendre du recul; d'envisager un ou des projets , une reconversion ensemble.

Penser, créer, monter des projets de formation, de recherche d'emploi sur les thèmes les plus divers, diversifier les approches, les modalités, l'essentiel de ce métier repose sur le partenariat et l’échange.





Mes compétences :

Gestion de projet

Entretiens professionnels

Accompagnement collectif

Accueil physique et téléphonique

Accompagnement individuel

Réseaux d'entreprises