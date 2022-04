Isabelle MALOT

8 ans d'expérience concernant les certifications Ecocert, durant lesquels j’ai abordé toutes les facettes de la certification (suivi de projets, audits, dérogations, …), m’ont permis de développer une rigueur et une aisance dans les relations avec les organismes certificateurs.

Connaissance du nouveau référentiel Cosmos.

Autres certifications auxquelles j'ai participé : One Voice et RSPO



12 ans d’expérience en laboratoire contrôle-qualité au cours desquels j'ai pu d’appréhender de nombreuses techniques de contrôle aux différents stades de la fabrication et de la production (contrôle de l’eau, des matières premières, des produits en cours de fabrications et produits finis) et approfondir mes connaissances des matières premières.