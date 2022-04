J'un un Diplome d'Etudes Comptables Supérieures depuis 1987.

J'ai travaillé vingt ans dans trois cabinets d'expertise comptable différents et une année comme Directrice d'une Association de Gestion des Professionnels libéraux.



Et je recherche actuellement de comptable cadre ou non,

en entreprise seule ou au sein d'une équipe,

ou comme Directrice d'une Association de gestion.



Mes compétences :

Cadre comptable