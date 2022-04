Isabelle MANCA

Après plus de 10 ans d'expérience dans le monde du transport, j'ai décidé de reprendre mes études et ainsi me tourner vers le monde de la comptabilité.

Depuis l'obtention de mon Titre Professionnel de Comptable Assistante, je souhaite maintenant mettre à profit des entreprises mes connaissances professionnelles et comptables.



Dynamique, disponible, autonome et souriante, je suis à la recherche d'un poste en tant que comptable clients et/ou fournisseurs / Assistante Comptable/ Secrétaire Comptable / Assistante paie sur Rochefort et ses alentours (20 km aux alentours)