Isabelle MARAGNON MONFRET

Expérience riche au sein de différents secteurs d'activité - décoration, industrie, grande distribution, automobile - toujours dans le marketing et à l'international - 7 mois au Brésil, 4 ans au Portugal.



Marketing :

- Marketing Produits :

Réalisation d’études de marchés et d’opportunité, élaboration des cahiers des charges, développement de produits spécifiques et adaptation de gammes, gestion de projets, définition du mix, lancement commercial et industriel (à l’échelle France, Portugal, Europe ou Monde).

- Stratégie :

Définition de la stratégie globale de l’entreprise, conception des plans marketing Produits et Marchés.

- Gestion :

Elaboration et suivi des budgets : plan triennal, budget annuel, reporting mensuel, budget marketing. Définition des objectifs commerciaux et création des tableaux de bord.

- Marketing opérationnel :

Conception des actions de marketing direct, des stimulations et des promotions.

- Communication :

Création des documentations et PLV, du site Internet et des articles de presse. Organisation des salons. Représentante de la marque auprès des marchés ciblés.

- Formation et animation :

Réalisation des informations techniques et commerciales sur les nouveaux produits et outils d’aide à la vente.

Animation du réseau de distribution, des commerciaux, filiales et Export. Support quotidien et animation de réunions commerciales, stimulations et challenges.



Achats :

- Réalisation des appels d’offres, négociation, gestion et suivi des partenariats.



Management :

- Encadrement des Assistants Marketing, de stagiaires et d’intérimaires : définition et suivi des objectifs, transmission et validation des compétences.

- Relationnel et coordination :

Interface entre la Direction, les forces de vente, les réseaux de distribution, le bureau d’études, les usines ou les fournisseurs, les designers, les différents services de l’entreprise, l’Export et les filiales.

Organisation et mise en place des procédures de fonctionnement du service ; rôle de coordinateur entre les pays du Groupe.



Mes compétences :

Achats

Anglais

Communication

Espagnol

Formation

formation management

Gestion Projet

International

Langues

Management

Management international

Marketing

Portugais