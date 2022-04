Isabelle MARCHAND

Dotée de compétences dans le domaine commercial, dans la communication, dynamique avec une réelle envie d'entreprendre.

Formation initiale dans le domaine des voyages, quelques années dans les domaines de la Communication et de la Presse auprès d'une grande SSII,

15 années d'expérience en tant que Chargée de Mission au sein de la Chambre de Commerce & d'Industrie.

Nouvelle aventure et nouveau statut au 1er janvier 2013 : Auto entrepreneur

Evénementiel - Ventes privées dans les domaines de la décoration, bijoux et vêtements

Objectif : Développer le service de proximité pour l'entreprise et les particuliers.

Détecter les besoins, proposer de nouvelles idées, susciter de nouveaux projets.

Faire du "sur mesure". Créer des moments de convivialité.

Ouverture le 1er avril 2014 d'un show room privé "Chez Isa" ouvert sur simple appel.

Dénicher et proposer "les bons plans" à l'occasion de Ventes d'objets de décoration pour la maison et le jardin, Cadeaux homme - femme - enfants, accessoires ou vêtements pour les particuliers (ventes privées) et/ou en entreprise.