Isabelle MARÉCHAL

Depuis septembre 2010 Travailleur Indépendant Psychologue, Formatrice et Consultante



• Consultations pour les particuliers



• Formations en entreprise

Cohésion d’équipe

Communication interpersonnelle

Capacités d’adaptation

Groupe d'analyse de la pratique professionnelle

Préparation à la retraite

Remédiation cognitive



• Intervention en entreprise

Accompagnement de Managers, de Dirigeants et d’équipes de cadres





Formation continue



2013 Formation à la « Théorie Organisationnelle de Berne – T.O.B » Mediaxion François Vergonjeanne (Paris)



Formation Théâtre d’improvisation

Impro2 Conseil et formation en improvisation théâtrale (Paris)



Formation EMDR

Institut Français EMDR (Paris)



2011 Formation « Troubles du comportement alimentaire »

Association Autrement (Dijon)



Depuis 2010 Formation en cours, Analyse Transactionnelle

Centre de formation AT de Franche Comté (Besançon)



2009 Formation à la méthode pédagogique de l’apprentissage par l’expérience – Team Building

Organisme de formation Outward Bound, (Belgique)



2008 Formation interne (IFPA) aux Ateliers d’entraînement cognitif « Activolog »





Formation initiale



1999-2000 DESS - Master de Psychologie sociale et du travail (Université de Nantes)

1998-1999 Maîtrise de Psychologie (Université de Franche-Comté)

1997-1998 Licence de Psychologie (Université de Bourgogne)