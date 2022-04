- Enseignement de la langue et de la culture françaises à des apprenants étrangers

- Formation à la didactique du français langue étrangère en parcours FLE de licence et en master

- Interventions en sciences de l'éducation autour du rapport au savoir et à autrui à l'ère numérique

- Création de ressources multimédia



Mes compétences :

Enseignement

E learning

Multimédia/Internet

Didactique

TBI

WEB 2.0