Isabelle MARECHAL

Commerciale confirmée ,je justifie une expérience significative de la vente terrain dans différents secteurs d'activité.

Dotée d'un fort tempérament commercial , je sais convaincre et j'ai le goût de la performance.

Disponible et organisée , j'ai un esprit d'initiative et la capacité de me remettre en question.

Adaptable , dynamique , mes capacités d'investissement et ma ténacité ne sont plus à démontrer.

Je souhaite vivement revenir dans la dermo- cosmétique et reconquérir à nouveau cet univers si significatif et agréable que j'ai connu et apprécié.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Relations clients

Gestion des connaissances