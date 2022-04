Isabelle MARGOSSIAN

Après un début de carrière en agence de publicité (BDDP & Fils), je me spécialise en recherche qualitative, d’abord au sein de l’agence ABC + (spécialiste des 0/25 ans), de Synovate puis co-fonde Happy Thinking People France.

En 2018, je démarre l’aventure Consumer Islands, en partenariat avec Christophe Monédéro.

Mon expertise inclut la cible enfant et jeune, le B2B, l’ethnographie, le sensoriel et le shopper research.



Mon expérience porte sur les secteurs de la grande consommation, la distribution, les produits électroniques, les services…



Mes compétences :

Étude de marché

Market Research

Études marketing

Études qualitatives