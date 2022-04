Isabelle MARIDET

Après 15 années passées dans l’événementiel à manager des opérations grand public, j’ai décidé de créer ma société, repris l’activité de l’Agence P.O, qui existait depuis 1992 et je me suis lancé un nouveau défi : le Tourisme d’Affaires.



Finalement, c’est très proche de l’événementiel, à la différence près qu’au lieu de prendre en charge des milliers de personnes, on gère un groupe à taille humaine sur un projet d’entreprise.



Mes compétences :

Tourisme d'affaires