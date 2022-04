Isabelle MARIE



GRAPHISTE FREELANCE



Communication visuelle

Design graphique



Conception graphique de tous supports visuels de communication à partir d'une analyse ciblée des besoins du client.



Mise en forme print et web (création et exécution graphique)

Conseil en image graphique (identité visuelle / logos)

Création de contenus (Textes / Images / Motifs déco)



Artiste affiliée à la Maison des Artistes

Diplômée d’un DEA arts plastiques



« Ma peinture comprend ce qu’elle recouvre, le tableau et une multitude d’images. L’eau déploie un mouvement organique qui étend la peinture en s’infiltrant dans la matière. Mes peintures nécessitent au moins deux passages de couleur sans compter le fond. Le rapport entre les deux établit la différence et instaure une matrice qui figure l’image de l’action. La recherche de procédé est dépassée par la gestuelle qui introduit le supplément pictural. »



http://isabellemarie.free.fr/



Mes compétences :

Peinture

Art

Design

Design graphique