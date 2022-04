Isabelle MARINO

Je me suis formée aux compétences attendues à la conduite générale d’un établissement médico-social en suivant le CAFDES.

J’ai pu les mettre en pratique sur les volets :

- Du management des ressources humaines,

- De la conduite de projet d’établissement,

- De la gestion économique, financière et logistique,

- Sur la communication externe avec le conseil d’administration, le conseil de vie sociale, le Conseil Général et l’ARS.

Je peux ainsi transférer les compétences acquises en management des ressources humaines et en management de projets :



en management de projets :

Animation de réunion

Analyse par la valeur (certifiée par l’AFAV)

Planification, phasage, jalonnement, organisation des lots de travaux

Conduite du changement

Gestion des risques liés au projet

Tableau de bord et reporting



En Ressources Humaines:

Accompagnement des responsables de sites, managers sur tous les aspects RH, législation sociale

Recrutement, suivi des dossiers juridiques

Respect des dispositions légales et conventionnelles, veille juridique

Développement de partenariat avec les écoles, l’ANPE, les CAT, des agences intérimaires

Gestion et administration du personnel : Rédaction contrat de travail, Paie (plus de 450 salariés), charges sociales, gestion de la formation, DADS-U …