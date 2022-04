Isabelle MARIOLI

Si l'on devait faire un résumé de mon parcours, je dirais qu'effectivement je n'ai pas de diplôme tel que BAC BTS etc.

J'ai une force naturelle d’adaptation à pas de mal de situation.

Je me rends compte que je suis, parce que je l'accepte aujourd'hui, capable de beaucoup de chose que les diplômes ne donnent pas...

Depuis 2008, je me remets en question, j'ai changé complètement d'orientation.

Depuis 2011, je travaille en Profondeur sur ma vibration avec un Ami.

Grâce aux lâchers prises et prises de conscience que représente ce travail sur moi même, et en collaboration avec cet Ami et un groupe de personnes dans la même dynamique, nous essayons de construire une nouvelle humanité en prenant en compte en amont l'intention de chaque action, car sans changer sa nature humaine ou La nature humaine, toute action est inutile.









Depuis ma plus tendre enfance j'aime masser, toucher donner à la personne un moment de pure relaxation par ma simple façon de poser mes mains.



Aujourd'hui j'en ai fait ma passion, mon métier, mon devenir.



Je suis masseuse dans l’Âme...



On me demande souvent la différence que j'apporte par rapport à un autre massage, toute la différence vient de l'approfondissement et des recherches que je fais sur mon être, qui apportent à mon massage, la pureté d'une vraie pause, un vrai moment de retour à soi.

Lorsque vous jetez une pierre dans une eau lisse à première vue, les ondes vibratoires provoquées sont visibles et invisibles, et on ne sait pas ou elles s'arrêtent et le temps que cela prendra pour atteindre son but. Mon massage a le même effet, il agit sur le corps, l'âme et l'esprit, il n'a pas de limite.

Dans l'absolu je ne fais rien, à part masser, mais seul Dieu* sait ou cela peut s'arrêter.

Et je dis souvent que la seule façon de le comprendre, c'est de le vivre.*"Dieu" pour moi, n'a pas d'origine religieuse.



http://www.isabellemarioli.fr/



Mes compétences :

Soins visage

Épilations

Massage

Toucher énergétique et relation d'aide

Approches énergétiques

Thérapie individuelle

Massage en conscience

La joie de Vivre !!!