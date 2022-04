Isabelle MAROLLEAU

Poète, comédienne, musicienne, metteur en scène, fondatrice de CAPIA en 2013. Formée au Cours Florent et sortie en 2012 après une vie de chef d'entreprise de 20 ans dans l'événementiel et la communication.



2015, je crée la Ronde des Saisons 1 ère édition : 4 rdv saisonniers à la maison qui présentent les artistes de la compagnie et leur œuvres ; 21 mars, 20 juin, 26 septembre, 12 décembre à PROISSANS

réservation compagnie.capia@gmail.com, tel 06 08 02 51 55.



Création des lectures publiques du Roman de Renart, pour la Communauté de Communes du Périgord Noir; 29 mai à Sarlat, 17juillet à Marquay, 31 juillet à Vitrac 2015

Création Eglises en Périgord de Cœur Sacré , 25 dates dans les églises du Périgord Noir St Geniès, Carsac, Temniac, St Crépin, Sarlat cathédrale et chapelle St Benoit du 15 juillet au 29 août 2015.



Avril 2013, je fonde CAPIA Cercle d'artistes partenaires interdépendants associés, Créations d’œuvres contemporaines sensibles et singulières, porteuses de sens qui me permet de me produire à AVIGNON OFF, où j'obtiens le Prix de l'affiche, classée à la BNF et à la maison Jean Vilar pour ma création théatrale : "J'Ose, l'orange dans le noir". En 2012, je donne naissance à ma création théâtrale "J’OSE, l’orange dans le noir", d'après de la double tragédie familiale qui m'a touché au plus profond de mon être en 2010. En 3 mois, je perd mon frère François dans un accident de montagne et mon fils Batiste en Bolivie du mal aigu d'altitude.

" J'OSE est un hymne à la vie, un oratorio poétique, se joue aujourd'hui au Théâtre du LUCERNAIRE 11 & 25 mars, 6 &13 mai 2013 coproduit par la Compagnie Darie-Rouvray, dirigé par Marie Rouvray et Patrice Cordonnier, soutenue par les Editions l'Harmattan, l'association Apprivoiser l'Absence, Inuit Production, Innovaction, les Studios Albatros, le Cours Florent, et de multiples amis artistes de toutes les horizons. J' accompagne les créations théâtrales et cinématographiques de Patrice Cordonnier et Capucine Maillard.



En Octobre 2011, je lance les Variations artistiques à géométrie variable, les VAG V, une expérience de « Poly art » offerte au Théâtre de Verre à Paris pour l’émission « D’âmes et de Cœurs » de J.E STAUFFER.

En 2012, ces VAG V rassemblent en une journée, plus de 25 comédiens, scénaristes, musiciens, dessinateurs, peintres, réalisateurs, écrivains, metteurs en scène, créateurs de festival, des rencontres riches dans ce creuset de création et de performances scéniques.



En parallèle, pendant plusieurs années, j' écris contes, nouvelles, théâtre, spectacles pour enfants et adultes. En avril 2009, dans le cadre du festival des arts en folies de Sarlat, je réalise un mur d’écriture "On met tout sur la table" en duo avec Véronique SZONTHAG, déclame dans les rues de la cité médiévale mon adaptation du Discours de la Servitude Volontaire d’Etienne La Boétie, interprète mes poèmes mis en musique. En juin 2009, je crée le "Concert Poétique - Cœur de femme", en duo avec le pianiste Emile LELOUCH, mon ami compositeur et improvisateur . J'intègre le Cours Florent en Septembre 2009.



Co-fondatrice de Scalia de 1988 à 2008, j'ai conçu et mis en scène des événements d’entreprise, son & lumière, soirées, voyages, conventions pendant plus de 20 ans, en France & dans le monde entier : Jordanie, Egypte, Grèce, Turquie, Sénégal, Kenya, Maroc, Norvège, Hongrie, République tchèque, Italie, St Domingue, Angleterre, Portugal, Canada, Etats-Unis, Cuba...























Mes compétences :

Ecriture

Mise en scène

Comédie

Réalisation

Sens de l'initiative

Sens du contact

Chant