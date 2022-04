Isabelle MARQUES

Expérimentée en relation Service Clients depuis 25 ans

Je m'adapte et m'épanouie dans cette fonction, cherchant toujours une solution afin de satisfaire le client.



Mon sens du travail en équipe et mon goût prononcé des challenges en ventes additionnelles me permettent d'être à l'écoute, organisée et diplomate.



J'apprécie de participer à la montée en compétence de collaborateurs sur les argumentaires de vente, la gestion de litiges, la satisfaction client, dans le cadre de la politique de l'entreprise.



Mes compétences :

Réactivité

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Capacité d'adaptation

Aisance relationelle

CRM transera/Alcatel

Gestion administrative

Gestion commerciale

Gestion de portefeuille

Formation collaborateurs

SAP Sales and Distribution

Gestion des litiges

Gestion de la relation client

Microsoft Office 2010