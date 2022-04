Isabelle MARRAMA

Active et réactive depuis plus de 10 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable, j'occupe un poste d'Assistante de Gestion, Juridique et RH en contact permanent avec la clientèle qui consiste à :



* Recevoir la clientèle

* Gérer le juridique des entreprises clientes

* Accompagner la clientèle dans ses démarches administratives

* Conseiller la clientèle sur les contrats de travail, type procédure contentieux salarié etc.

* suivre les opérations courantes en relation avec les clients et organismes sociaux

* Contrôler des procédures, des documents sociaux

* Saisir des documents comptables et justifier des comptes, déclarations sociales, fiscales, gestion de trésorerie

* Suivi de la gestion administrative et commerciale du cabinet



Certaines missions sont effectuées avec l'aide d'une assistante et d'une apprentie encadrées par mes soins.



Mes Atouts :



Sens du relationnel, réactive, rigoureuse, autonome, prise d'initiative



Maîtrise de l'outil informatique :



Quadratus gestion interne, Paye, Comptabilité

Word, Excel,

Ciel gestion évolution

Outlook





Supports professionnels utilisés :



Editions législatives

RF Social



Mes compétences :

Accompagnement

Bon sens du relationnel

Gestion administrative

Initiative

Juridique

PME

Prise d initiative

Prise d'initiative

Relationnel

Ressources humaines

Rigoureuse

sens du relationnel

Sociable