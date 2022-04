Isabelle MARTEAU

Ecole Sup de Commerce, Master de Management

1991/1992: Chef de Produit Junior chez Sommer Allibert

1993/2006: PEINTECO (ravalement du bâti ancien parisien) pour une carrière de 13 ans en gravissant les échelons successifs jusqu’à la Présidence en 2007. CA alors développé: 5 Millions €.

2007/2008: MARTEAU SA (groupe familial de ravalement): responsable du Développement pour orienter le groupe vers l’efficacité énergétique au travers du métier de l’isolation.

Ce poste m’a permis de rechercher et de trouver un technologie canadienne d’isolation novatrice en France pour traiter à la fois l’isolation et l’étanchéité à l’air des parois: ICYNENE LDC 50 TM.

En 2008 sortie de MARTEAU (vendue dans le cadre d'un RSE) , création SOMARI DIFFUSION pour importer la mousse pour 5 ans.

Mission de développement du produit avec la responsabilité et le suivi d'un réseau d’applicateurs référencés, Présence active à tous les salons professionnels , Montage des dossiers presse (revues professionnels, site web, TV,...) et large contribution à la certification CSTB actuelle.

Conception en 2012/2013, avec Philippe BOULAY, DG de PEINTECO du procédé ISOTHENTIC.

2014: Retour chez PEINTECO dont je suis toujours associée pour relancer le développement.

2015: Présidence de PEINTECO



Mes compétences :

Ravalement - Isolation