Direction transversale du developpement en relation avec les directeurs immobiliers Nord, Picardie et haute Normandie. Animation des équipes de developpement et Recherche de foncier en 59,60,62,02,80,76,77,78,27,95 à destination de logements, Hotels, bureaux, commerces, ResIdences gérées, Ehpad, ...



je suis ouvert a toute copromotion ou reprise de permis et toutes sollicitations pour les consultations des collectivités ou operateurs publics.



Joignable directement à l'adresse suivante : christophe.czaplicki@eiffage.com ou christophe.czaplicki@cegetel.net



Mes compétences :

Recherches Foncieres

Montage et gestion de projets

Négociations et lobbying privés et publics

Juriste immobilier

KM

GPEC

PME

Organisation