Isabelle MARTIN

Bonjour,

Après de nombreuses années en agences en tant que documentaliste , j'ai décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle en diététique car j'ai voulu me recentrer sur ma passion: L'alimentation et les avantages qu'elle procure sur la santé. Avec ces études, j'ai acquis une expertise des aliments, de la législation,du corps humain et des techniques culinaires.

Aujourd'hui, je souhaite occuper un poste en nutrition que ce soit en tant que gestionnaire de données nutritionnelles ou de conseillère. J'ai toujours travaillé au contact de clients et développé ainsi mes capacités relationnelles.

Curieuse et dynamique, je serais ravie d'intégrer une équipe qui correspond à mon profil.



Mes compétences :

Eduquer et conseiller en matière d'alimentation et

Hygiène alimentaire et application de la législati

Veille et recherche documentaire

Maîtrise des outils informatiques et des logiciels

Anglais courant

Prospection commerciale et facturation

Assurer l'information et la formation nutritionnel