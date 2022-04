Certifiée de l'Université du Québec à Montréal en intervention psychosociale, formée en relation d'aide et présentement en parcours pour la reconnaissance de mes acquis au Cégep de Saint-Hyacinthe en technique d'éducation spécialisée. Dans le domaine de l'intervention et de l'employabilité depuis 1997, j'aime relever des défis et accompagner mes clients dans leur démarche d'emploi.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Respect des délais

Organisation

Dynamisme