Isabelle MARTIN

Un parcours…..

• En cours Master 2 psychologie clinique et de la santé (Toulouse II).

• Master 1 de psychologie de la santé et psychopathologie (Toulouse II).

• Médecine traditionnelle chinoise reconnue par l'université de Médecine Traditionnelle Chinoise de Shanghai, Chine.

• Qi gong reconnu par la Fédération Européenne de Qi Gong et des Arts Energétiques (FEQGAE).

• Licence en secteur commercial.



Une découverte…..

Au cours de son expérience dans le domaine commercial et Ressources Humaines, Isabelle se sensibilise aux maux de la société.

Ainsi, elle s'oriente vers le soin et se forme à la Médecine Traditionnelle Chinoise. Son désir d'élargir et d'enrichir ses connaissances la porte à suivre des études sur les pratiques de la réflexothérapie et du Qi Gong.

Au fil des années, toujours sensible et concernée par les maux et souffrances des personnes auprès desquelles elle effectue des soins, Isabelle s'oriente, en sus de son activité en médecine chinoise, vers des études universitaires en psychologie clinique de la santé.

En parallèle, elle décide, de suivre un cursus en médecine tibétaine ainsi que divers enseignements en philosophie bouddhiste et méditative et psychologie bouddhiste tel que l’accompagnement du mourant.



Un savoir…….

Ces différentes expériences, ainsi que de multiples et belles rencontres, lui on permit aujourd'hui de devenir formatrice dans le domaine de sa compétence et de pratiquer des soins personnalisés auprès de sa clientèle.

Toujours en recherche de savoir et à l'écoute de l'autre, Isabelle continue à parfaire ses connaissances et ses pratiques afin de transmettre.





Mes compétences :

Psychologie

Formation