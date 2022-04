Isabelle MARTIN DIT LATOUR

Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela ont cru en leur rêve...



Les rêves ont inspirés les grandes réussites de ce monde.

Les rêves donnent du sens à la vie.

Je crois en la capacité créative de l'être humain.

Développer une image de soi authentique, permet une affirmation de soi avec aisance.

Nous souhaitons tous avoir une communication efficace avec les autres.



Confiez moi votre rêve, je vous accompagne à le vivre pleinement et à réaliser votre projet.





Coaching individuel, communication d'équipe et consultante en image personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

Coaching individuel

Consultante en image

Communication

Conseil en image personnelle

Valorisation

Coaching de communication d'équipe

Ecoute active

Coaching en image professionnelle

Coaching

formateur