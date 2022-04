Isabelle MARTINACHE-LEROY

Pendant mes 2 années de formation de formateur, j'ai abordé différents modules, tels que: les activités d'enseignement et d'apprentissage, la psycho-sociologie, la pédagogie par objectifs, la médiation pédagogique, la philosophie de la formation d'adultes... que je mets en pratique depuis 2003 dans des centres de formation, avec des personnes en situation d'illettrisme.

De 2010 à 2013, j'ai coordonné le dispositif compétences clés Etat, en Sambre Avesnois, où j'ai animé des informations collectives, mobilisé les partenaires dans les domaines de l'orientation et de la formation, recueilli les informations, ... et fait les remontées au niveau de la Direccte.

A ma demande et dans le cadre d'un CIF, j'ai suivi en 2011/2012 et obtenu la licence professionnelle Intervention Sociale " Métiers de la Cohésion Sociale" durant laquelle j'ai abordé les modules: connaissance de soi et des autres, politiques sociales, politiques de l'emploi, outils de gestion et l'environnement institutionnel et'économie sociale et solidaire.





Mes compétences :

Organiser, animer des réunions d’information colle

mener des entretiens

Accueillir, analyser les situations et orienter le

Travailler en collaboration avec les entreprises d

Mobiliser les partenaires socioprofessionnels

Recueillir les informations et gérer les données d

Proposer des activités

Observer et écouter les enfants

Relation à l’enfant

Accueillir l’enfant, les parents

Règles d’hygiène et de propreté

Règles de sécurité domestiques

Transmettre des informations

Eléments de base en psychologie de l’enfant

Techniques d’éveil de l’enfant